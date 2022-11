Rafael Leao è focalizzato esclusivamente sul Portogallo e sul Mondiale, ma non dimentica il suo futuro. Dopo aver segnato il suo primo gol in nazionale all'esordio nella Coppa del Mondo contro il Ghana, il giocatore si è messo ancora più in mostra nei confronti dei suoi ipotetici sostenitori in Europa. Il Milan però vuole blindarlo con il rinnovo del contratto e l'attaccante non chiude affatto a questa opportunità.

Le parole di Leao

Intercettato dalla stampa italiana nel post partita del match contro l'Uruguay, durante il quale è entrato sempre dalla panchina, Leao non si è sottratto alle domande sulle sue intenzioni dopo la fine della competizione: “Sono contento e orgoglioso di come sta andando, ora devo stare concentrato sul Mondiale, poi col Milan parlerò appena ritorno a Milano. Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini, è stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene“. Maldini non ha mai fatto mistero del desiderio di chiudere la questione prima del Mondiale. Non è stato possibile, ma le parole di Leao fanno registrare un'apertura importante. Il rinnovo del portoghese è il caso più spinoso da risolvere per la dirigenza assieme a quello del regista algerino Ismael Bennacer