Il futuro di Olivier Giroud sarà ancora in maglia rossonera? Attualmente impeganto al Mondiale con la propria nazionale, l'attaccante francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il Milan sta cominciando a muoversi per il rinnovo. Entro la fine dell'anno ci sarà il primo vero incontro tra le parti : la società rossonera non vuole privarsi del proprio bomber e nell'incontro, che arriverà solo dopo la fine del Mondiale, cercherà di capire se ci sono le basi per un prolungamento. Probabilmente, Giroud prolungherà il proprio contratto di un altro anno .

Un 2022 da uomo decisivo per l’attaccante francese, protagonista con le sue reti sia nel Milan che in nazionale. Gol pesanti, che sbloccano o ribaltano partite: l’ultimo è quello che ha portato la Francia in semifinale, cancellando l’etichetta di “9 che non segna” di un Mondiale fa

I numeri di Giroud con la maglia del Milan

Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, nella sua prima stagione con la maglia del Milan Giroud ha messo a segno 14 gol in 38 partite risultando decisivo nella vittoria dello scudetto. In modo particolare, la sua doppietta contro l'Inter nel Derby di ritorno è stata fondamentale per la rimonta rossonera. In questa stagione, il centravanti francese ha già messo a segno 9 gol in 19 presenze, mettendosi in luce anche al Mondiale con 4 gol all'attivo.