Ajax, Farioli favorito per la panchina

Francesco Farioli potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Ajax. L'attuale allenatore del Nizza (col quale ha un contratto fino al 2025) ha avuto contatti positivi con la dirigenza olandese. Dopo l'esperienza in Francia quindi per l'allenatore italiano potrebbe prospettarsi una nuova avventura sulla panchina di uno dei club più prestigiosi al mondo, seppur reduce da una stagione non positiva. Dopo il no di Potter alla proposta olandese, sono ora attesi sviluppi per capire se Farioli sarà il prossimo allenatore dell'Ajax. Sulla cui panchina gli ultimi 22 allenatori a sedersi sono stati tutti olandesi.