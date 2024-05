Milan, Conceicao incontra Villas-Boas: sarà addio?

Nella lista degli allenatori preferiti dal Milan per il futuro c'è Sergio Conceicao, attuale allenatore del Porto, con cui ha recentemente firmato un prolungamento di contratto fino al 2028. L'elezione a presidente di Andres Villas-Boas potrebbe però cambiare lo scenario e l'ex giocatore di Lazio e Parma potrebbe discutere una risoluzione contrattuale ed essere disponibile per il dopo Pioli

Non sono ancora maturi, in casa Milan, i tempi per la scelta del nuovo allenatore. Nelle ultime ore l'accelerata del Marsiglia sull'ex Roma Fonseca potrebbe portare a una virata decisa verso l'altro profilo portoghese seguito da settimane con interesse dai rossoneri, ovvero quello di Sergio Conceicao . L'attuale allenatore del Porto, che in Italia ha giocato con le maglie di Lazio, Parma e Inter, ha firmato di recente un rinnovo di contratto fino al 2028 ma lo scenario intorno a lui è improvvisamente mutato dopo l'elezione a sorpresa, da parte dei soci del Porto, di Andrè Villas-Boas come nuovo presidente al posto dello storico Jorge Pinto che era stato l'artefice dell'accordo con Conceicao. Adesso le carte tornano a mescolarsi e i prossimi giorni saranno decisivi

Villas-Boas ha incontrato Conceicao e la squadra

In giornata è andato in scena il primo incontro fra il nuovo presidente e Conceicao come riportato in foto dai profili social del Porto. Le foto mostrano un clima sereno, disteso, con tutte le parti visibilmente sorridenti. Restano ancora due partite da giocare in campionato e poi il 26 maggio ci sarà la finale di Coppa contro i neo campioni dello Sporting Lisbona. Erano presenti anche Andoni Zubizarreta e Pereira da Costa, rispettivamente il futuro direttore sportivo e il Chief Financial Officer del club. Villas-Boas ha tenuto un discorso alla squadra negli spogliatoi. Nei prossimi giorni Villas-Boas e Conceicao discuteranno del contratto e l'ipotesi di una risoluzione consensuale sembra al momento quella più verosimile