Nel giorno di Atalanta-Marsiglia, la sfida che può regalare la prima storica finale in una coppa europea per la dea, arrivano i complimenti di Aurelio De Laurentiis per Gian Piero Gasperini . Il presidente del Napoli, intercettato da TAG24 a margine di 'Race for The Cure', evento per la lotta ai tumori del seno, ha confermato di esser un grande estimatore dell’allenatore nerazzurro : "Le partite dell’Atalanta le guardo sempre con molto piacere perché ha un bravissimo allenatore , degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante ".

Le ultime sul prossimo allenatore del Napoli

De Laurentiis stima Gasperini e, qualora l'allenatore decidesse di non rinnovare il contratto con l'Atalanta (scade nel 2025, ndr) per affrontare una nuova avventura, potrebbe diventare un obiettivo per il dopo Calzona. Al momento ci sono i nomi di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. In stand by, per ora, Antonio Conte che ha comunque dato la disponibilità per trattare ma ha chiesto 9 milioni circa a stagione.