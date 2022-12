Gli azzurri stanno portando avanti la trattativa con la Samp per l'esterno polacco, individuato come vice Di Lorenzo, sulla base del prestito con Zanoli che farebbe il percorso opposto con la stessa formula. I contatti sono sempre più approfonditi e l'obiettivo è chiudere prima di Natale

Avanti tutta per nella trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per Bartosz Bereszynski . L'esterno polacco è il rinforzo individuato dagli azzurri per il ruolo di vice Di Lorenzo e i contatti vanno avanti, sempre più approfonditi e l'intesa è vicina con l'obiettivo di chiudere la trattativa prima di Natale . L'operazione procede sulla base del prestito con Zanoli che si trasferirebbe a Genova con la stessa formula. Inoltre sull'asse Campania-Liguria potrebbe essere coinvolto anche Nikita Contini , portiere di proprietà degli azzurri e attualmente in prestito alla Samp, che farebbe rientro a Napoli.

I numeri di Bereszynski

leggi anche

Spalletti "Archimede" studia Raspadori da mezzala

Classe 1992, Bereszynski è reduce dal Mondiale con la Polonia in cui ha disputato quattro partite da titolare. L'esterno polacco nasce terzino destro, ma può ricoprire diversi ruoli: in nazionale, infatti, viene impiegato sulla corsia opposta e in passato ha giocato da braccetto di destra nella difesa a tre. Arrivato alla Sampdoria a gennaio 2017, Bereszynski vanta 179 presenze in Serie A di cui 14 nella stagione in corso.