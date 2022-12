In casa Inter grande lavoro in vista della ripresa del campionato. Sono tante le situazioni contrattuali da definire con numerosi calciatori della rosa guidata da Simone Inzaghi. I casi più spinosi riguardano i rinnovi di Skriniar, De Vrij e Handanovic, tutti in scadenza il prossimo giugno. Vicino l'accordo con Darmian per un prolungamento biennale del contratto

La ripresa del campionato si avvicina, il mercato è alle porte ma in casa di Inter ci sarà anche da fare un grande lavoro all'interno della rosa attuale. Tanti contratti in scadeza a giugno prossimo fra i giocatori più titolati della rosa. A cominciare da Milan Skriniar , il 27enne difensore slovacco che già l'estate scorsa era stato accostato in modo forte al Paris St. Germain. L'Inter ha presentato la sua offerta e ora attende la risposta del giocatore sul quale ci sono molti interessi anche dalla Premier League. Al momento nessuna deadline fissata ma certo non si andrà troppo oltre la fine del mercato a gennaio . Più complicata la strada che porta al possibile rinnovo di Stefan De Vrij , un altro degli elementi della difesa scudetto di Antonio Conte. L'agente dell'olandese ha parlato di febbraio-marzo come periodo ideale per decidere il futuro del suo assistito

Per la porta ipotesi Sommer, Darmian rinnova

Futuro incerto per Samir Handanovic. L'Inter ha scelto Onana per affidargli la porta del futuro e il capitano nerazzurro sta chiudendo la sua stagione ormai da secondo. Per la prossima stagione gli occhi dei nerazzurri sono caduti su Yann Sommer, portiere svizzero classe '88, che terminerà il suo contratto a fine stagione con il Borussia Monchengladbach. Un profilo ideale che però potrebbe avere richieste anche da top club come Manchester United e Bayern Monaco sempre come alternativa al titolare. Si attende di capire quali siano le intenzioni di Handanovic. Fra i giocatori in scadenza vicino invece l'accordo con Matteo Darmian, jolly prezioso della difesa, che dovrebbe accordarsi con l'Inter per altre due stagioni