Il Napoli blinda uno dei suoi titolarissimi: nei giorni prima di Natale il club campano ha perfezionato l'accordo con Stanislav Lobotka per il rinnovo di contratto del centrocampista slovacco fino al 2027 (con opzione per il 2028). Attesa l'ufficialità nella prima parte di gennaio. L'ex Celta Vigo, uno dei punti fermi della squadra di Spalletti in questa stagione, era in scadenza nel 2025

Prima di Natale il Napoli si è fatto un regalo (per il presente e per il futuro). Negli scorsi giorni, infatti, il club azzurro ha chiuso l'accordo con Stanislav Lobotka per il rinnovo di contratto del centrocampista slovacco fino al 2027 (con opzione per il 2028). Un accordo che era già stato raggiunto negli scorsi mesi e che andava solo perfezionato. Il club capolista blinda dunque uno dei suoi titolarissimi , un giocatore indispensabile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti . Per questioni burocratiche l'annuncio del rinnovo di Lobotka, che era in scadenza nel 2025 , sarà ufficiale soltanto a gennaio.

I numeri della stagione di Lobotka

Stanislav Lobotka è cresciuto esponenzialmente in questo 2022-2023, diventando il 'cervello' di una squadra che ha entusiasmato, in Italia e in Europa. Spalletti gli ha dato le chiavi del centrocampo e l'ex Celta Vigo ha guidato la squadra con il suo temperamento e la sua qualità: in campionato è sceso in campo in tutte e 15 le partite, con 14 presenze da titolare e solo una da subentrato. Ha anche segnato un gol, nel match d'esordio contro il Verona. Insostituibile in Serie A così come in Champions League, dove è stato sempre schierato dall'inizio. Un pezzo imprescindibile per il Napoli. Nel presente e anche nel futuro, dopo il rinnovo firmato in questi giorni.