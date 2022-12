Il Toro chiude per il ventunenne del Rimini (che potrebbe restare in Romagna fino al termine della stagione), ma si cerca anche un altro nome per la fascia: i candidati sono tre. In attacco preoccupano le condizioni di Pellegri: continua a piacere Shomurodov, che la Roma lascerebbe partire solo a titolo definitivo

La prima operazione è fatta. Il Toro apre il suo mercato invernale chiudendo un colpo in fascia: si tratta di Kevin Haveri, terzino ventunenne di nazionalità albanese di proprietà del Rimini. Tredici partite e due assist per lui in C nella stagione in corso: contratto fino al 2026 per il giocatore, che il Torino potrebbe comunque decidere di lasciare in Romagna fino al termine della stagione. La priorità del mercato di gennaio, detto di Haveri, resta comunque la fascia, dove non cambiano i piani: serve un altro giocatore, visti i problemi fisici di Aina, il cui contratto è in scadenza nel 2023, e di Singo. Tra i nomi ci sono Jesus Vazquez, classe 2003 del Valencia, Josip Juranovic, titolare della fascia destra della Croazia ai Mondiali (e di proprietà del Celtic) e Aaron Martin, terzino spagnolo del Mainz.