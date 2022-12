Il difensore torna in rossoblù a partire dal 2 gennaio 2023. Sarà la quinta volta in Liguria, appena sei mesi dopo l'addio della scorsa estate e la breve esperienza in Canada con il Toronto FC

Mimmo Criscito torna a indossare la maglia del Geno a. È ufficiale il ritorno in rossoblù dell'ex capitano, rientrato in Italia dopo la breve esperienza degli ultimi mesi in Canada, con il Toronto FC. Criscito sarà un giocatore del Genoa dal 2 gennaio 2023 , giorno in cui si aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato.

Il quinto atto in rossoblù

leggi anche

Gare con più pubblico in B: 48mila per Bari-Genoa

Per Criscito è la quinta parentesi con il Genoa, un legame iniziato ormai 20 anni fa. Arrivato in Liguria nel 2002, il difensore ha debuttato tra i professionisti proprio con la maglia rossoblù, il 7 giugno 2003 contro il Cosenza, a soli 16 anni. In totale 274 presenze con il Genoa, settimo all-time nella storia del club. Nei mesi in Canada, Criscito ha disputato 16 partite, segnando un gol in MLS contro i New England Revolution.