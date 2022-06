Romelu Lukaku potrebbe tornare all'Inter dopo un anno di grandi insoddisfazioni con il Chelsea. L'ultimo, ma non primo, esempio di giocatore "pentito", desideroso di tornare in una squadra in cui è stato bene dopo un trasferimento infelice e appena una stagione di "purgatorio". In Serie A, negli ultimi anni, ci sono stati i casi di Bonucci e Buffon. Così come all'estero, con tanti big tornati sui loro passi dopo decisioni affrettate.

CALCIOMERCATO, NEWS LIVE