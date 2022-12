Il trequartista ex Torino, ai margini della rosa al Wolfsburg e in scadenza a giugno, è ad un passo dal ritorno in Italia. L'operazione a titolo definitivo dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando Galliani rientrerà dalle vacanze

Rinforzare la trequarti per il 3-4-2-1 di Palladino. È questo l'obiettivo del mercato di gennaio per il Monza che, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale, è vicino ad un acquisto in quella posizione del campo. Si tratta di Josip Brekalo, trequartista classe 1998 del Wolfsburg che lo scorso anno ha indossato la maglia del Torino. Il croato è ormai ad un passo e l'operazione dovrebbe essere definita a inizio gennaio, quando Galliani rientrerà delle vacanze. Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg a giugno, si trasferirà a titolo definitivo.