Calciomercato

Prima operazione in uscita del mercato invernale per la Lazio, che cede il difensore serbo Kamenovic in prestito secco allo Sparta Praga. Il Liverpool ufficializza l'arrivo dal Psv della stella olandese per 42 milioni di euro più bonus. Primo acquisto di gennaio anche per il Chelsea che accoglie David Datro Fofana, attaccante classe 2002 proveniente dai norvegesi del Molde. Ecco i principali affari già ufficiali in chiave 2023