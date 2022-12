Ciccio Caputo torna all'Empoli. Dopo le esperienze con le maglie di Sassuolo e Sampdoria, l'attaccante barese ha deciso di tornare nel club che l'ha lanciato in Serie A. Trattativa chiusa in prestito con obbligo di riscatto. Percorso inverso per Sam Lammers, che si trasferisce in prestito secco alla Sampdoria

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO