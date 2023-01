Calciomercato

La sessione invernale di calciomercato è iniziata ufficialmente ed ecco i primi colpi in Serie A. Il Milan annuncia Vasquez, Maleh va al Lecce in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Scatenata la Sampdoria che prende Nuytinck e Lammers, cedendo Alex Ferrari alla Cremonese e Caputo all'Empoli. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE