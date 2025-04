Ancelotti non dovrebbe essere più l'allenatore del Real Madrid in occasione del Mondiale per Club (che scatta il prossimo 14 giugno). Dopo l'eliminazione dalla Champions, emissari del Brasile hanno raggiunto Madrid proprio per Ancelotti, che potrebbe quindi essere già a disposizione della Nazionale verdeoro per le prime partite a inizio giugno. I contatti tra le parti proseguiranno a maggio, intanto il figlio Davide potrebbe prendere un'altra strada

La sconfitta contro il Barcellona nella finale di Coppa del Re potrebbe aver chiuso definitivamente il ciclo di successi di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Già dopo l'eliminazione dalla Champions, arrivata ai quarti per mano dell'Arsenal, alcuni emissari del Brasile si erano presentati a Madrid con l'obiettivo di portare l'allenatore italiano sulla panchina della Seleçao. Quello che è molto probabile, al momento, è che Ancelotti non farà il Mondiale per Club con i Blancos e, dunque, potrebbe essere già a disposizione della Nazionale verdeoro per le prime partite a inizio giugno. Arrivano conferme anche dai colleghi di Sky Sports News, secondo cui il passaggio sulla panchina del Brasile è sempre più vicino. I contatti tra le parti proseguiranno a maggio, probabilmente non uscirà nulla di ufficiale prima del finale della Liga, dove il Real insegue il Barcellona a -4 ma con un Clasico da giocare. Diego Fernandes, un uomo d'affari brasiliano che secondo Sky Sports News è un mediatore della trattativa, è stato fotografato dalla stampa spagnola sabato durante la finale di Coppa del Re. La Federcalcio brasiliana "corteggia" Ancelotti dal lontano 2022, quando lo avrebbe voluto sulla panchina della Seleçao per il Mondiale in Qatar.