Il difensore slovacco, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha deciso per il momento di non rinnovare il contratto con l'Inter: vuole prendere ancora tempo per capire come muoversi in futuro

Aggiornamento importante nella trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter: il difensore al momento ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri. Tramite il suo agente Roberto Sistici, infatti, lo slovacco ha fatto capire che per adesso preferisce non prolungare l'accordo, prendendo ancora tempo e valutando eventualmente per il futuro come muoversi. L'Inter manterrà comunque la porta aperta per Skriniar, qualora il difensore dovesse ripensarci.