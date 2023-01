In attesa dell'ufficialità del passaggio di Ivan Ilic dal Verona al Torino il 21enne centrocampista serbo è arrivato in città ed è pronto ad iniziare la sua avventura in granata. L'ex giocatore del Verona è stato acquistato dal club di Urbano Cairo dopo un lungo tira e molla con l'Olimpique Marsiglia che nei giorni scorsi era arrivato ad offire oltre 15 milioni al presidente scaligero Setti. Decisivo il rilancio dei granata spinti dal proprio allenatore Ivan Juric che già aveva lavorato con Ilic proprio a Verona. nell'affare doveva essere inserito anche il difensore svedese Hien che sarebbe rimasto in Veneto fino al prossimo giugno ma al momento il giocatore non sembra aver accettato l'offerta del Torino