Il Napoli annuncia ufficialmente il rinnovo di Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2028. Lo comunica la stessa società campana sui propri canali ufficiali. Il centrocampista slovacco è uno dei grandi protagonisti di questa stagione che vede il Napoli in testa alla classifica in campionato e ancora in corsa per la Champions League.

I numeri di Lobotka al Napoli in questa stagione

Arrivato nel gennaio del 2020 dal Celta Vigo per 20 milioni di euro, il classe ’94 è oggi uno degli insostituibili di Luciano Spalletti. In questa stagione, ha già giocato 34 partite: 27 in campionato, 7 in Champions e 1 in Coppa Italia. Proprio il rigore sbagliato contro la Cremonese in Coppa Italia, che è costato agli azzurri l’eliminazione, è l’unica macchia in una stagione quasi perfetta per Lobotka: oltre 2mila i minuti in Serie A con un gol e un assist e tantissime prestazioni di alto livello.