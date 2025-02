Maxi-operazione di rinnovi per i parigini, che pianificano il futuro a partire da Luis Enrique: l'allenatore spagnolo estende il suo contratto fino al 2027. Si aggiungono anche tre big che prolungano fino al 2028: Hakimi, Vitinha e Nuno Mendes. All'elenco si aggiunge Zague (2028), già in prima squadra, oltre a El Hannach e Mbaye (entrambi fino al 2027)

Il Psg pensa al futuro e lo pianifica con una maxi-operazione di rinnovi. Ben sette le ufficialità in casa parigina, che estende fino al 2027 il contratto di Luis Enrique: "Sono molto felice di continuare questa storia - ha detto l'allenatore spagnolo -. Mi sento molto a mio agio qui, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare nelle migliori condizioni possibili. Penso che il futuro sia molto luminoso e spero di avere ancora molto successo con il club". Novità anche per tre big, che prolungano fino al 2029: si tratta di Achraf Hakimi, Vitinha e Nuno Mendes. Non solo titolarissimi, d'altronde il Psg vincola anche tre giovanissimi: rinnovo fino al 2028 per il 18enne Yoram Zague, già in prima squadra, mentre giocano nell'U23 Naoufel El Hannach e Ibrahim Mbaye che rinnovano fino al 2027.