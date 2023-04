Fischiato dal pubblico di Parigi, il rapporto tra Messi e il Psg sembra essere giunto al capolinea. Per i tifosi è "uno dei tanti", l'amore non è mai sbocciato. Così, dopo l'ottimismo dei mesi scorsi, l'idea di un rinnovo sembra lontanissima, con il Barcellona che sogna di riportarlo a casa

I fischi del pubblico di Parigi hanno indignato persino due francesi ex Barça come Henry e Petit. Le cause sono molteplici, ma il risultato è che l'amore tra Messi e il Psg sembra finito. E, secondo l'Equipe, anche il rapporto. Il giornale francese è sicuro: a fine stagione sarà addio, dopo l'ottimismo dei mesi scorsi sul rinnovo.





Parti distanti per la richiesta di un (notevole) taglio dell’ingaggio da parte dei dirigenti parigini. Per questo non ci sarebbero più i margini nemmeno per una trattativa. Ma oltre a questo, sul piatto, ci sono due anni che non hanno portato quello che tutti volevano: la Champions. Due ennesime stagioni europee deludenti, e un 2023 che mette addirittura a rischio il titolo in Ligue 1.



Nonostante i suoi numeri non siano malvagi: 18 gol e 17 assist nel 2022/23, 11+15 la stagione scorsa. Nemmeno paragonabili ovviamente ai 672+303 in 778 partite al Barça, dove già sognano di rivederlo. E dove scandiscono le tappe per convincerlo a tornare a casa.