Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese arriva per la prima volta in carriera in Italia dopo l'ultima esperienza al Manchester United. Ma chi è il nuovo allenatore dei rossoneri? Si è ritirato a 32 anni e ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore in Portogallo, ha una filosofia tattica molto chiara e il modo di gestire il gruppo è influenzato anche da Mourinho. E c'è anche una sorta di "profezia rossonera" pronunciata nove anni fa... tutto quello che c'è da sapere su Ruben Amorim