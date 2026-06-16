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Ruben Amorim al Milan, c'è la firma del nuovo allenatore: news in diretta

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Ruben Amorim ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2029. Sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri. Ora i legali sono in attesa per la controfirma della società, con il nuovo ciclo rossonero che si prepara a partire proprio dall'allenatore con un passato tra Manchester United e Sporting CP

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Come giocherebbe il Milan di Amorim

Come giocherebbe il Milan di Amorim

©Ansa

Tutto quello che c'è da sapere su Ruben Amorim

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese arriva per la prima volta in carriera in Italia dopo l'ultima esperienza al Manchester United. Ma chi è il nuovo allenatore dei rossoneri? Si è ritirato a 32 anni e ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore in Portogallo, ha una filosofia tattica molto chiara e il modo di gestire il gruppo è influenzato anche da Mourinho. E c'è anche una sorta di "profezia rossonera" pronunciata nove anni fa... tutto quello che c'è da sapere su Ruben Amorim

Ruben Amorim e la 'profezia Milan': 'Avevo due sogni...'

Ruben Amorim e la 'profezia Milan': 'Avevo due sogni...'

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Quello che Amorim può portare al Milan

L'allenatore che firmerà un triennale con il Milan è pronto a rilanciarsi dopo l'esperienza negativa al Manchester United. Ma a dispetto dei risultati in Inghilterra ha tutte le qualità per fare bene in Italia

Quello che Amorim può portare al Milan

Quello che Amorim può portare al Milan

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La carriera di Amorim

I dati

Milan, firme in corso tra il club e Ruben Amorim

Adesso è fatta: Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, ora i suoi legali sono in attesa della controfirma del club rossonero attesa in questi minuti. Sarà un triennale fino al 2029

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