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Milan, Hjulmand e Trincao sono i primi obiettivi. Calciomercato news

Li vuole Amorim

Il nuovo allenatore rossonero ha due obiettivi di mercato primari, entrambi suoi pupilli ai tempi dello Sporting: Hjulmand, ex Lecce che voleva portarsi già a Manchester, e Trincao, apprezzato per la sua duttilità

RUBEN AMORIM E LA 'PROFEZIA MILAN': IL PROFILO

Inizia l'era Ruben Amorim al Milan. Il portoghese ha già definito assieme alla società i primi obiettivi di mercato, che potrebbero essere due suoi pupilli. Si tratta di Morten Hjulmand, ex Lecce che ha fatto molto bene con lui allo Sporting (tanto che l'allenatore voleva portarselo a Manchester ma non c'erano i presupposti), e Francisco Trincao, che piace molto ad Amorim per la sua duttilità (può giocare in tutti i tre ruoli dietro la prima punta). Sono loro i due obiettivi primari del nuovo allenatore rossonero.

Approfondimento

Si compone il tridente al comando del Milan

Un nuovo Milan più offensivo

Con Ruben Amorim al Milan inizia un nuovo capitolo nella storia rossonera. Una scelta voluta fortemente anche da Gerry Cardinale che l'ha motivata così: "È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione". Hjulmand e Trincao, quindi, potrebbero essere i primi due colpi del nuovo Milan.

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