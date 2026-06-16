Milan, Cardinale: "Seguiamo Amorim da anni, è uno degli allenatori più preparati"Calciomercato
Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo in panchina del portoghese con un comunicato sui propri canali. Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"
Ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il club rossonero ha annunciato il portoghese con un comunicato sui propri canali. "Seguiamo Ruben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. E' uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. "Ruben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club".
Amorim: "Allenare il Milan è sempre stata un'ambizione"
Il nuovo allenatore rossonero ha così commentato il suo arrivo in panchina: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. E' una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan". Amorim ha firmato un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni netti a stagione.