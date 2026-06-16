Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo in panchina del portoghese con un comunicato sui propri canali. Gerry Cardinale ha parlato così della scelta di Amorim: "Seguiamo Ruben da anni, rispecchia lo stile di gioco che stiamo cercando ed è uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione"

Ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Il club rossonero ha annunciato il portoghese con un comunicato sui propri canali. "Seguiamo Ruben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. E' uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. "Ruben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club".