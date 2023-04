Il futuro di Jude Bellingham è ancora tutto da definire. Da tempo, il centrocampista classe 2003 è finito nel mirino di alcuni club di Premier League, Liverpool su tutti, e del Real Madrid. Negli ultimi giorni anche il PSG si è inserito nella corsa per l'inglese: Bellingham è un obiettivo per l'estate della squadra francese e negli scorsi giorni ci sono stati alcuni contatti tra le parti. In questa stagione, Bellingham ha collezionato 10 gol e 7 assist in 36 presenze totali con la maglia del Borussia Dortmund.