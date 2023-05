Dionisi e Sassuolo ancora insieme. Prima della gara contro il Monza, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha annunciato il rinnovo dell'allenatore ai microfoni di Sky. "Abbiamo trovato l'accordo con Alessio Dionisi per il rinnovo del contratto per due anni. L'idea è di continuare insieme in questo percorso che ci sta dando anche buoni risultati. Speriamo ci sia qualche altro rinnovo, ma i giocatori hanno qualche richiesta in più rispetto ad altri. L'anno prossimo sarà l'undicesimo anno in Serie A, dobbiamo tenerci stretto qualche pezzo pregiato del nostro mercato". Carnevali ha aggiunto: "Ci siamo attivati per devolvere l'incasso per la regione Emilia-Romagna già per l'ultima giornata contro la Fiorentina, ma speriamo di trovare continuità per questa popolazione che adesso sta soffrendo".