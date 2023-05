Il rapporto tra il Napoli e Luciano Spalletti sembra sempre più al capolinea. Le parole dell'allenatore dopo il match vinto contro l'Inter sono un ulteriore segnale di un addio sempre più vicino. Francesco Modugno ci racconta tutte le utlime news. Compreso lo scenario più probabile: un anno di pausa per l'allenatore, anche per una clausola di "non concorrenza" con il presidente De Laurentiis. Guarda il video