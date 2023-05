30-35 milioni di euro: questa la richiesta della Lazio per cedere Milinkovic-Savic nel calciomercato estivo. Il club biancoceleste non vorrebbe privarsi del serbo, ma del rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2024) non si è mai concretamente parlato. Per questo l'unica via sembra essere quella della cessione. Chi invece potrebbe firmare un prolungamento è Luis Alberto, ormai punto fermo della squadra di Sarri. Tutti i dettagli da Matteo Petrucci nel VIDEO sopra