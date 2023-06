Psg

Nessuna grande celebrazione per il titolo del Psg né per l'ultimo match al Parco dei Principi di Messi e Sergio Ramos: la partita contro il Clremont, persa dai campioni di Francia per 3-2, diventa un lungo tributo a Sergio Rico, sfortunato portiere dei parigini ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente a cavallo occorso nei giorni passati in Andalusia. Omaggi in campo e sugli spalti per il numero 16 IL PSG ANNUNCIA L'ADDIO A MESSI: GRAZIE DI TUTTO