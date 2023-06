L'ultimo gol dello straordinario campionato della Lazio lo ha messo a segno lui: Luis Alberto . Lo spagnolo è diventato un punto imprescindibile dello scacchiere di Maurizio Sarri che ora spinge per tenerlo e costruirci attorno anche la squadra del futuro. Anche da parte del giocatore c'è la volontà di restare nella capitale e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra i suoi agenti e la società per trattare il prolungamento di contratto . I rappresentanti dello spagnolo hanno fatto presente al club l'offerta arrivata al giocatore da una squadra estera , probabilmente l'Olimpique Marsiglia, ma la priorità sembrerebbe essere quella di rimanere in biancoceleste: se la dirigenza andrà incontro alle richieste del centrocampista, Luis Alberto è pronto a firmare il rinnovo.

I numeri di Luis Alberto con la Lazio

Acquistato nel 2016 dal Liverpool per appena 4 milioni, Luis Alberto è stato spesso in precedenza vicino alla cessione ma alla fine è sempre rimasto in Italia e nell'ultimo anno ha saputo conquistare la fiducia di Sarri, contribuendo alla conquista di un posto nella prossima Champions League. Assente in sole tre giornate, ha terminato l'ultimo campionato con uno score di 6 gol e 7 assist che porta il suo bottino totale a 47 reti e 68 passaggi vincenti nella sua esperienza biancoceleste.