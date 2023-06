Il primo nome del nuovo Milan post Maldini-Massara è quello di Samuel Chukwueze del Villarreal. L'esterno nigeriano (in 37 presenze ha realizzato 6 gol e 5 assist in questo campionato), classe 1999, è un profilo ritenuto adatto per rinforzare la fascia destra dei rossoneri. La richiesta è alta ma il Milan vuole andare avanti e ha avviato già i primi contatti. In uscita, invece, se dovesse arrivare una buona offerta, c'è Alexis Saelemaekers: il giocatore non è soddisfatto del poco impiego da titolare nell'ultima stagione e aprirebbe ad un trasferimento. Per quanto riguarda Kamada, la situazione è in stand-by: il Milan negli ultimi due giorni non ha accelerato per definire i contratti.