L'edizione di calciomercato andata in onda alle 19 su Sky Sport 24. Tutte le notizie sulla tua squadra del cuore, i rumours e le trattative del giorno da ascoltare in podcast quando vuoi. Aspettando "Calciomercato L'Originale", che dal 7 giugno torna in onda ogni sera con Bonan, Di Marzio e Fayna. E se non ti basta c'è il liveblog di mercato, con tutte le ultime in tempo reale

IL MERCATO LIVE - I PODCAST DI SKY SPORT