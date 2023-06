Non solo l'allenatore, per il Napoli i prossimi giorni saranno importanti anche per il futuro di Victor Osimhen. Presto, infatti, è previsto un incontro tra gli agenti dell'attaccante nigeriano e il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, per capire le condizioni del rinnovo che proporrà il Napoli. Tra le parti c'è grande serenità nei rapporti: si parlerà sia delle condizioni del prolungamento (Osimhen ha un contratto fino al 2025) che un'eventuale cifra di uscita visto l'interesse di Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United.