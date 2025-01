Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

La giornata italiana del Manchester United non prevedeva solo l'incontro col Napoli per Garnacho. Hargreaves, Director of Football Negotiations del club, ha incontrato anche Pantaleo Corvino e Saverio Sticchi Damiani, direttore sportivo e presidente del Lecce, per parlare di Patrick Dorgu. Alla presenza anche degli intermediari Leon Angel e Frank Trimboli, dell’agenzia CAA Base, il club inglese ha formulato la sua offerta di 30 milioni più 5 di bonus per l'acquisto immediato dell'esterno mancino. La società giallorossa però ha rifiutato e si aspetta un'offerta più alta per cedere il giocatore già a gennaio