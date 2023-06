Nel giorno del suo matrimonio, Zaccagni ha ricevuto come "regalo" la promessa di rinnovo da parte di Lotito. Firma anche Luis Alberto: biennale da 4 milioni più bonus a stagione. Fissato il prezzo per Milinkovic-Savic: 40 milioni

La Lazio blinda alcuni dei suoi gioielli più preziosi. Nonostante le tante richieste arrivate ai suoi agenti, la formazione biancoceleste nelle prossime ore rinnoverà il contratto di Luis Alberto, cercato con insistenza dal Qatar e dall’Arabia Saudita nei giorni scorsi. Appena la Lazio confermerà per iscritto la proposta verbale già annunciata ai suoi agenti, un biennale da 4 milioni di euro a stagione più bonus, allora arriverà la fumata bianca e l’ufficialità del prolungamento del contratto. Ma quello di Luis Alberto non è l’unico rinnovo all’orizzonte in casa Lazio. Il presidente Lotito, tra gli invitati del matrimonio di Zaccagni, ha promesso all’esterno biancoceleste il rinnovo di contratto. Un regalo di nozze per rendere ancora più indimenticabile una giornata davvero speciale per Zaccagni. Firma vicina anche per Pedro: anche lui, infatti, proseguirà con ogni probabilità la sa avventura alla Lazio.