Milan, tutto su Thuram: cresce la fiducia

Tutto su Marcus Thuram, al momento è il francese il grande obiettivo per l’attacco del Milan. I rossoneri ormai da settimane stanno provando a convincere il calciatore, su cui ricordiamo c’è la forte concorrenza del Psg (e non solo), che può decidere autonomamente il proprio futuro essendo a scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Dopo aver presentato una proposta economica molto importante e aver offerto un ruolo centrale nel progetto di Pioli, il Milan attende con fiducia la risposta di Thuram. Nessuna frenata per l’operazione Kamada: per la chiusura dell’affare a parametro zero con il trequartista giapponese - bloccato dagli ex dirigenti Maldini e Massara - in scadenza con l'Eintracht Francoforte bisogna attendere la risoluzione di alcune questioni burocratiche.