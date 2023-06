Il mercato dell'Inter

Dopo essersi assicurato a parametro zero Marcus Thuram in attacco, ora l'Inter proverà a riportare Romelu Lukaku a Milano. Il Chelsea non ha aperto al prestito. Il club continuerà a lavorare per trovare una soluzione. Capitolo Frattesi: il Milan è tornato in maniera prepotente sul centrocampista del Sassuolo. Si attendono nuove mosse dei nerazzurri, che nelle scorse settimane avevano già impostato una trattativa, inserendo il cartellino di Mulattieri nell'affare.