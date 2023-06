L'ex centrocampista del Milan, terminata l'esperienza sulla panchina dei turchi del Karagumruk, ha raggiunto un accordo biennale con opzione per il terzo anno con il club blucerchiato. Scelta convinta di Andrea Radrizzani, che ha riscontrato in Pirlo grande entuiasmo e la giusta esperienza per questo nuovo ciclo

La Sampdoria riparte da Andrea Pirlo . Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso nella giornata di lunedì, i blucerchiati hanno raggiunto un accordo biennale, con opzione per un ulteriore anno , con l'ex centrocampista di Juve e Milan. Scelta convinta di Andrea Radrizzani che ha riscontrato nell'ex Karagumruk grande entusiasmo e la giusta esperienza per guidare la Samp nel suo nuovo ciclo. Firme in corso tra le parti.

Prima esperienza in Serie B per Andrea Pirlo

Per Pirlo si tratterà di un ritorno in Italia. Il centrocampista campione del mondo 2006 iniziò la sua carriera in panchina nel 2020, quando venne scelto dalla Juventus per guidare l'Under 23. Con la seconda squadra dei bianconeri, però, rimase solamente un settimana prima di essere promosso a capo della prima squadra dopo l'addio di Allegri. Chiuse la stagione con un quarto posto in Serie A e due trofei in bacheca (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), prima di salutare il club bianconero. Dopo un anno di stop, nel giugno 2022 una nuova esperienza in panchina questa volta nel campionato turco con il Karagumruk, club che ha salutato lo scorso maggio.