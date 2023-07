I rossoblù hanno chiuso per il centrocampista ceco del Getafe, nell'ultimo campionato in prestito allo Sparta Praga: accordo biennale (con opzione per un ulteriore anno in favore del club) da un milione di euro a stagione. Per la porta è sempre più vicino Scuffet: si lavora con il Cluj per sistemare gli ultimi aspetti formali, in particolare per quanto riguarda il decreto crescita

Il Cagliari piazza un colpo per il centrocampo: è fatta per il ritorno in Italia di Jakub Jankto, centrocampista ceco classe 1996. Operazione a titolo definitivo per il calciatore del Getafe, in prestito allo Sparta Praga nell'ultima stagione, che ha raggiunto l'accordo per un contratto biennale da un milione di euro all'anno. Presente anche un'opzione per il prolungamento di un ulteriore anno in favore del club. Jankto, che in Italia ha già vestito le maglie di Udinese, Ascoli e Sampdoria, ritroverà Claudio Ranieri che lo ha allenato proprio nella sua esperienza doriana.