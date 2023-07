Scelto Marco Baroni in panchina per ripartire dopo la permanenza in Serie A ottenuta grazie alla vittoria nello spareggio salvezza contro lo Spezia, adesso per il Verona è tempo di pensare ai rinforzi in vista della prossima stagione. Il club gialloblù ha individuato due possibili obiettivi a parametro zero: Mattia Destro e Riccardo Saponara. L'attaccante è rimasto svincolato dopo l'ultima annata con l'Empoli, mentre il centrocampista non ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina.