Con la dirigenza nerazzurra che ha deciso di uscire di scena dalla corsa a Lukaku, Simone Inzaghi aspetta il suo nuovo attaccante. In una lista folta di nomi e di idee, in cima c'è quello di Folarin Jerry Balogun, centravanti classe 2001 dell'Arsenal. L'ultima stagione in Ligue1, in prestito al Reims: per lui 39 presenze totali in tutte le competizioni e 22 reti realizzate. Investimento giovane, e al momento in cima alla lista.