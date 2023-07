I nerazzurri comunicheranno al Chelsea che la trattativa per riportare il belga in nerazzurro si può considerare conclusa. Non è bastata la telefonata di Lukaku al ds Ausilio della scorsa notte: l'Inter adesso lavorerà alle alternative IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO

Una delusione che il giorno dopo, a mente fredda, è ancora più forte e che ha spinto l’Inter a tirarsi definitivamente fuori dalla corsa a Romelu Lukaku. Nelle prossime ore infatti i nerazzurri comunicheranno al Chelsea che la trattativa per riportare il belga a Milano può considerarsi conclusa. E a nulla è servita la telefonata (brevissima) della scorsa notte tra il calciatore e il direttore sportivo Piero Ausilio che ha risposto alla chiamata del belga, comunicandogli però ormai che era troppo tardi per una marcia indietro.

Tutta l'irritazione nerazzurra per il comportamento di Lukaku L’Inter infatti è rimasta davvero amareggiata dal comportamento di Lukaku, che nei giorni scorsi è scomparso senza rispondere alla chiamate dei dirigenti e dei compagni di squadra, quando mancava solo il suo "sì" per far ritorno in nerazzurro, dopo che l’Inter era pronta a chiudere con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Lukaku che, allo stesso tempo, ha dato apertura al trasferimento alla Juventus – che lo scorso mercoledì ha offerto 37.5 milioni di euro più 2.5 milioni di bonus al Chelsea, offerta vincolata alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto – e contemporaneamente "flirtava" con il Milan.

La Juve, l'Arabia, il Chelsea: gli scenari sul futuro di Lukaku Per l’Inter, dunque, Lukaku rappresenta già il passato. La storia con il belga è da considerarsi definitivamente chiusa: una decisione dirigenziale sulla quale non sembrano esserci possibilità di ripensamento, con i nerazzurri che adesso lavoreranno alle alternative al belga in attacco. Ma quale sarà invece il futuro di Lukaku? La Juventus adesso ha la strada libera nella corsa all’attaccante, ma prima dovrà riuscire a vendere Dusan Vlahovic. Per il belga, che il Chelsea ha sempre sotto contratto, potrebbe inoltre nuovamente riaprirsi la strada per un trasferimento in Arabia.

L'Inter pensa alle alternative: piace Balogun L’Inter dunque inizierà presto a lavorare a un nuovo attaccante. Come raccontato da Matteo Barzaghi in onda a Sky Sport 24, ci sono al momento diverse opzioni su tavolo degli uomini mercato nerazzurri, tra queste sicuramente un nome che piace è quello di Folarin Balogun, attaccante classe 2001, di proprietà dell’Arsenal ma che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Reims, realizzando 22 gol in 39 presenze. Il giocatore piace a tanti club, compreso anche il Milan.