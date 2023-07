Dopo aver abbandonato la pista Lukaku, l'Inter si guarda attorno per regalare un nuovo attaccante a Simone Inzaghi. In cima alla lista ci sono Balogun dell'Arsenal, Morata dell'Atletico Madrid e Beto dell'Udinese. Si valutano come alternative anche Taremi del Porto e Scamacca del west Ham. Intanto i nerazzurri si preparano ad accogliere Cuadrado e a salutare Onana

Scatto Morata con Balogun a inseguire. Sono loro due i nomi più caldi per l’attacco dell’Inter. Lo spagnolo è il preferito per il gioco di Simone Inzaghi, sa dialogare e attaccare la profondità. Conosce il campionato ed è abituato a giocare la Champions. In sostanza è già pronto. L’Inter ci sta pensando, ma non vorrebbe pagare la clausola da 20 milioni all’Atletico Madrid. Si tratta. Più alto invece il prezzo per arrivare a Balogun, 21 anni, talento dell’Arsenal, 22 gol nella passata stagione al Reims. Piace molto, ma avrebbe bisogno di tempo per adattarsi. Più staccati ci sono Beto dell’Udinese e Taremi del Porto, entrambi con un cartellino sui 20-25 milioni. In lista c’è anche Scamacca, ma per ora resta nelle retrovie.