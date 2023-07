Milan, Okafor ha cominciato visite mediche

Noah Okafor, attaccante classe 2000, è un nuovo giocatore del Milan. Lo svizzero è arrivato ieri in Italia e questa mattina sta sostenendo le visite mediche (nel video il suo arrivo alla clinica 'La Madonnina' di Milano), prima della firma con il club rossonero. L'affare con il Salisburgo è stato chiuso per una cifra che si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus compresi

Le prime ore italiane di Okafor

L'arrivo in città nella serata di ieri. Primi selfie e autografi all'esterno dell'hotel con i tifosi che lo aspettavano, poi la mattinata di visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Milan. Operazione, anche in termini economici, importante per il club rossonero che si assicura Okafor per una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi.