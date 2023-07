I nerazzurri hanno definito la cessione di Boga al Nizza di Farioli. Operazione da oltre 18 milioni di euro. In entrata accelerata per El Bilal Touré, attaccante dell'Almeria sul quale si era mosso anche l'Everton

Entra nel vivo il mercato dell'Atalanta. Addio a Jérémie Boga , con l'ex Sassuolo pronto a diventare un nuovo giocatore del Nizza di Farioli. Operazione fatta tra i nerazzurri e il club francese: nelle casse della squadra di Percassi andranno 18 milioni di euro più bonus . Per il giocatore contratto quadriennale .

Accelerata per El Bilal Touré

In entrata, l'Atalanta ha accelerato per El Bilal Touré. L'attaccante dell'Almeria, sul quale si era mosso anche l'Everton, piace a Gian Piero Gasperini. Il classe 2001 può giocare sia da punta centrale e all'occorrenza anche sulla destra: nell'ultima stagione in Spagna, 21 partite con 7 gol e 2 assist.