Durante la presentazione della squadra e della nuova maglia del Sassuolo, dal palco arrivano un po’ a sorpresa le parole dell’attaccante a proposito del suo futuro: “Sono al Sassuolo da tanti anni, ma se sarò ancora qui non lo so”. Una dichiarazione poi commentata dal suo allenatore Dionisi: “Sembra una scivolata, spero siano solo parole: per me Domenico è dentro al 100 per cento”

“ Se sarò ancora qui, non lo so …”. Con questi puntini di sospensione che lasciano più di un dubbio, su quale sarà il prossimo futuro di Domenico Berardi . Durante la presentazione della squadra e della nuova maglia del Sassuolo , nel giorno del suo 29esimo compleanno, l'attaccante ha preso la parola dal palco, acclamato dai tifosi. “ Sono tanti anni che sono qui – ha detto Berardi, accolto dagli applausi e dai cori- Sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di far meglio rispetto a un anno fa, quando partimmo non bene. Ripartiamo dal girone di ritorno. Sono sicuro che faremo bene”. Poi la frase, un po' a sorpresa, a proposito del suo futuro: “Se sarò qui, non lo so…”. Parole che a questo punto potrebbero aprire per lui scenari diversi.

Dionisi: “Futuro Berardi? Spero siano solo parole"

Sempre dalla serata di presentazione del nuovo Sassuolo, sono poi arrivate le parole dell’allenatore Alessio Dionisi, che ha commentato quando detto da Berardi: “Il mercato aperto così tanto non aiuta realtà come la nostra, tanti giocatori si sentono di passaggio in attesa del trampolino giusto. Domenico ha grande senso del dovere per questa piazza e questi colori, la sua ambizione c’è sempre ed è normale. Io spero che siano solo parole. Ha deciso di rimanere con proposte anche allettanti, non è detto che ciò che ha detto si avvererà. Per me è dentro al 100 % ma non compro e vendo i giocatori, tanto meno vorrei vendere uno come Domenico. Le sue parole sembrano quasi una scivolata. Non è importante cosa dice ma ciò che fa sul campo. Ci sono state parole sbagliate di suoi compagni e ci siamo passati sopra. Domenico vorrebbe giocare con giocatori forti come lui ma se ha questi numeri lo deve anche al Sassuolo”.