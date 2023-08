Dopo aver rinforzato la squadra con 8 arrivi (Musah l'ultimo in ordine cronologico che è atteso in Italia nelle prossime ore), il Milan continua a lavorare sulle cessioni . Potrebbe essere lontano da Milano il futuro di Charles De Ketelaere : il centrocampista belga, che interessa a diverse squadre, piace anche all' Atalanta . Al momento rimane solamente un'opzione tra tante , ma i nerazzurri potrebbero provare a chiudere l'operazione per il calciatore - che non ha ancora deciso dove andare - in prestito con diritto di riscatto .

Messias-Besiktas, il brasiliano vuole aspettare. Vasquez allo Sheffield

Su Junior Messias c'è sempre il Besiktas, che nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Rebic proprio dal Milan, ma per il momento il brasiliano sta prendendo tempo. Nel frattempo i rossoneri stanno sondando anche i paesi arabi per capire se possono arrivare offerte per giocatori in uscita come Origi. È fatta invece per la cessione di Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday, squadra neopromossa in Championship (la Serie B inglese).