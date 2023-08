Contatti Zakaria-Monaco, Cambiaso resta a Torino

Per quanto riguarda le uscite, contatti in corso tra Denis Zakaria e il Monaco: qualora le parti dovessero trovare l'accordo, il club monegasco potrebbe accontentare le richieste dei bianconeri (20 milioni di euro) e andare avanti nella trattativa. Restando in tema centrocampo, con Kessié che dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita, ci sono stati nuovi contatti con Thomas Partey dell'Arsenal. L'acquisto del calciatore ghanese è legato a ulteriori uscite in quel reparto, con McKennie che potrebbe davvero restare a Torino. Chi resterà a disposizione di Allegri è Andrea Cambiaso: l'esterno sinistro, dopo l'annata in prestito al Bologna, si giocherà le sue carte in bianconero.