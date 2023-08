È il giorno di Yunus Musah al Milan . Dopo essere atterrato all'aeroporto di Linate nella tarda serata di giovedì 3 agosto, il centrocampista classe 2002 è arrivato nelle prime ore di quest'oggi, venerdì 4, alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto con i rossoneri, che arriverà in giornata. Sorridente, lo statunitense ha fatto un veloce saluto ai fotografi e ai cronisti presenti prima di entrare per l'inizio dei test. Al termine della seconda parte delle visite mediche, il giocatore si recherà a Casa Milan per formalizzare tutto, poi arriverà l'annuncio ufficiale del club rossonero.

Ritorno in Italia

L'accordo tra Milan e Valencia, il club dove ha giocato Musah nelle ultime tre stagioni, è stato trovato sulla base di 20 milioni di euro più uno di bonus. Per il centrocampista, l'ottavo colpo in entrata in questa sessione di mercato per i rossoneri, si tratta di un ritorno in Italia: il classe 2002, che è anche in possesso del passaporto del nostro Paese, ha infatti vissuto a Castelfranco Veneto fino all'età di 10 anni e da bambino ha iniziato a giocare nel Giorgione. Adesso, per lui, la nuova avventura: il Milan è pronto ad annunciarlo.