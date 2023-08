Calciomercato

Seguito anche dal Napoli, Danso resta al Lens: c'è il rinnovo. E il club francese ironizza nei confronti degli azzurri: 'Non andrà agli italiani'. Napoli che nei giorni scorsi ha prolungato i contratti di Di Lorenzo e Raspadori. In Serie A Machin prolunga fino al 2026 col Monza, Pedro ha rinnovato con la Lazio per un'altra stagione (e opzione per un ulteriore anno). Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE